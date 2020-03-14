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База Челси останется под замком

Англия
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База Челси останется под замком
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"Челси" оставит свою тренировочную базу в Кобхэме закрытой в обозримом будущем.

В четверг вечером "синие" подтвердили, что анализы, взятые у вингера Каллума Хадсон-Одои в понедельник, дали положительный результат на коронавирус.

Таким образом, 19-летний Хадсон-Одои стал первым игроком Премьер-Лиги, у которого был выявлен COVID-19. Это стало одной из причин, почему английский сезон был приостановлен на три недели.

Как сообщает The Telegraph, прежде игроки могли принимать в Кобхэме парикмахеров, встречаться со своими агентами и даже приводить членов семьи, но теперь база "Челси" оказалась закрыта не только для гостей, но и для резидентов — допуск сохранил только персонал, обеспечивающий функционирование инфраструктуры.

Ни Фрэнк Лэмпард, ни его игроки не появятся в Кобхэме в обозримом будущем. Как и другие клубы Премьер-Лиги, "Челси" будет контролировать состояние своих футболистов дистанционно.

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В статье: Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
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