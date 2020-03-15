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Харгривз: Фред – полузащитник без слабых мест

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Бывший опорник "Юнайтед" оценил игру бразильца

Харгривз: Фред – полузащитник без слабых мест
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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз высказался об игре полузащитника "красных дьяволов" Фреда.

"Он полузащитник без слабых мест, но если он сможет добавить голы к своей игре, тогда он станет идеальным полузащитником. Он очень хорош при владении мячом, он агрессивен без мяча, и теперь игроки около него играют эффективно, а это очень хороший знак.

Думаю, поскольку за него заплатили 50 миллионов фунтов и поскольку он бразилец, люди воспринимали его как 10-го номера, но он таковым не является. Он не бомбардир, и он не шибко креативен, однако он очень хороший игрок центра поля. Он играет обеими ногами, и теперь мы наблюдаем игрока, которым он был в "Шахтере" блистая в Лиге Чемпионов против лучших команд.

Он энергичен без мяча, и благодаря тому, что Матич располагается в опорной зоне, он может играть от штрафной до штрафной. Прежде он порой был то слишком высоко, то слишком глубоко, но когда он тройке с Матичем и Фернандешем, их полузащита сбалансирована, и каждый чувствует себя комфортно", — цитирует Харгривза Goal.

На счету Фреда 2 гола и 3 ассиста в последних 5 играх за клуб.

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В статье: Оуэн Харгривз Фред Манчестер Юнайтед
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