Бьелса не собирается отменять тренировки Лидса, несмотря на карантин

Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса собирается продолжать тренировки команды, несмотря на то, что все соревнования были приостановлены как минимум до 4 апреля.

По информации Fox Sports, игроки и персонал клуба единогласно против такого желания наставника. Потенциальный конфликт может разрешить встреча руководителей клубов АПЛ и Английской футбольной лиги, запланированной на ближайший вторник. Ожидается, что на встрече будет принято решение о запрете на тренировки во время карантина.

После 37 туров Чемпионшипа "Лидс" лидирует в таблице с 71 очком в активе.