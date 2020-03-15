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Бьелса не собирается отменять тренировки Лидса, несмотря на карантин

Англия
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Бьелса не собирается отменять тренировки Лидса, несмотря на карантин
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Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса собирается продолжать тренировки команды, несмотря на то, что все соревнования были приостановлены как минимум до 4 апреля.

По информации Fox Sports, игроки и персонал клуба единогласно против такого желания наставника. Потенциальный конфликт может разрешить встреча руководителей клубов АПЛ и Английской футбольной лиги, запланированной на ближайший вторник. Ожидается, что на встрече будет принято решение о запрете на тренировки во время карантина.

После 37 туров Чемпионшипа "Лидс" лидирует в таблице с 71 очком в активе.

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В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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