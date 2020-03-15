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Ван Дейк: Будет очень обидно, если Ливерпуль возьмет титул при пустых трибунах

Англия
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Ван Дейк: Будет очень обидно, если Ливерпуль возьмет титул при пустых трибунах
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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о ситуации с приостановкой АПЛ из-за коронавируса.

"Никто не хочет играть в футбол без болельщиков. Если мы возьмем [чемпионство] на пустом стадионе без болельщиков, я буду опустошен.

Очевидно, отсутствие болельщиков на "Энфилде" станет ударом. Пока не будет решения о том, как будет дальше, нам просто нужно с этим справиться. Но когда чемпионат возобновят, мы все равно возьмем титул для наших болельщиков", – сказал ван Дейк BBC.

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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