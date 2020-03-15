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Ограбление по-лондонски. К Вертонгену домой наведались бандиты, вооруженные мачете

Англия
(1 голосов)

Олдскульные ребята

Ограбление по-лондонски. К Вертонгену домой наведались бандиты, вооруженные мачете
Новина українською

Семья защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена подверглась нападению вооруженных бандитов в своем доме в Лондоне.

Этот инцидент случился в минувший вторник, когда сам Вертонген вместе со "шпорами" проводил матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в Германии.

Около восьми вечера в жилище 32-летнего бельгийца ворвались четверо вооруженных ножами и мачете мужчин в масках. На тот момент дома находилась жена Яна и их двое детей.

Угрожая оружием, бандиты потребовали деньги и ценные вещи, после чего, получив желаемое, удалились. Как сообщает BBC, семья Вертонгена не пострадала, однако это был весьма травматичный в плане психики опыт.

В данный момент полиция проводит свое расследование. Задержать преступников по горячим следам не удалось.

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В статье: Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон)
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