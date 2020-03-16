Ширер: Ливерпулю нельзя отдавать титул АПЛ, если сезон не будет доигран

Экс-форвард сборной Англии, "Ньюкасл Юнайтед" и "Блэкберн Роверс" Алан Ширер считает, что текущий сезон нужно признать недействительным, если матчи не будут доиграны. Цитирует лучшего бомбардира в истории АПЛ (260 мячей) Goal.com. Отмечается, что легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш не согласен с Ширером.

"Нельзя получить победителя и аутсайдера, если сезон не доигран. Как бы ужасно это ни звучало для некоторых клубов, в частности, для "Ливерпуля", но это единственный выход: если нельзя провести все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или определять, кто должен вылетать в Чемпионшип".