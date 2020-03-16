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Ширер: Ливерпулю нельзя отдавать титул АПЛ, если сезон не будет доигран

Англия
(1 голосов)

Хоть все и понимают, что "красные" больше всех достойны золотых медалей

Ширер: Ливерпулю нельзя отдавать титул АПЛ, если сезон не будет доигран
Новина українською

Экс-форвард сборной Англии, "Ньюкасл Юнайтед" и "Блэкберн Роверс" Алан Ширер считает, что текущий сезон нужно признать недействительным, если матчи не будут доиграны. Цитирует лучшего бомбардира в истории АПЛ (260 мячей) Goal.com. Отмечается, что легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш не согласен с Ширером.

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"Нельзя получить победителя и аутсайдера, если сезон не доигран. Как бы ужасно это ни звучало для некоторых клубов, в частности, для "Ливерпуля", но это единственный выход: если нельзя провести все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или определять, кто должен вылетать в Чемпионшип".

"Для "Ливерпуля" это невероятно жестокий расклад, но я не вижу варианта, при котором им можно честно отдать титул, даже учитывая, что никто уже не сможет их догнать. Им нужно всего 6 очков, чтобы забрать трофей, но они их еще не набрали. Сезон нужно признать недействительным".

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В статье: Алан Ширер АПЛ Ливерпуль коронавирус
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Комментарии (12)
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Napoli
16.03.2020 в 11:26
Фаны Ливерпуля, без обид, но нельзя отдавать чемпионство пока у конкурентов есть математические шансы на него. Признание же Ливерпуля чемпионом создаст прецедент и все клубы-лидеры ТОП чемпионатов будут требовать признать их чемпионами
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okolegko (Київ)
16.03.2020 в 10:50
Повна дурня. Якщо цей момент не врегульований регламентом, він не може бути незаконним. Будь-яке рішення, прийняте АПЛ, не буде незаконним, оскільки відсутня чітка норма, яка врегульовує цю ситуацію. Приклад – втеча Яника до підораші. Ще один, більш футбольний приклад, участь Ліверпуля в ЛЧ у сезоні 2005/2006. У попередньому сезоні мерсісайдці зайняли 5-е місце в АПЛ, але виграли ЛЧ. Цей момент не був передбачений в правилах УЕФА, тому Ліверпулю дозволили виступати в наступному розіграші ЛЧ, заодно були внесені зміни, що передбачали таку ситуацію. Так що можливе будь-яке рішення футбольних структур з цього приводу, або централізоване вирішення цієї колізії на рівні УЕФА для всіх чемпіонатів, які входять в дану структуру
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0
0
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 10:09
Ну что ж, чисто с точки зрения закона он совершенно прав. Как говорили древние макаронники, дура лекс, сэд лекс. Что означает в переводе на русский - закон суров, но это - закон. Поэтому без всяких сомнений Ширер совершенно прав в этой ситуации. А как будет выкручиваться футбольная федерация Англии - это уже другой вопрос. Допускаю, что они таки примут какое-то компромиссное решение, чтобы дать Ливерпулю титул.
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+1
-1
ascent (Луксор)
16.03.2020 в 10:13
Да, ну тогда пусть вся Англия и другие страны, которые так считают, не участвуют в следующих еврокубках, раз у них нет ни чемпиона, ни второй команды и т.д. ...
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0
-1
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 10:14
А это их проблемы, и мне вообще-то совершенно пофигу, как они будут их решать. Но я вас уверяю - ни испанцы, ни англичане внакладе не останутся. Так что шансы украинских команд в еврокубках ни грамма не повысятся :)).
+1
0
ascent (Луксор)
16.03.2020 в 10:20
Также Цицерон указал на то, что закон суров, но иногда возможны исключения...
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
16.03.2020 в 10:35
А ще є таке поняття, як форс-мажорні обставини...
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0
0
ascent (Луксор)
16.03.2020 в 10:07
Интересно сколько стоило ему сняться на заказ в этой "рекламе"? Не ценят некоторые люди свою совесть...
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0
-1
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 10:11
А при чем тут совесть вообще, если речь идет о регламенте? И что за бредовая идея могла возникнуть о "платной рекламе"? Вы прямо как друзья наши меньшие, те тоже о всех несогласных с ними так говорят. Что им или Ахметов платит, или Медведчук, или уже сразу Путин.
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0
ascent (Луксор)
16.03.2020 в 10:14
см. ответ выше...
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
16.03.2020 в 09:43
А ширар не хочет сходить накуй?
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-2
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Zapp Brannigan (Київ)
16.03.2020 в 09:36
Не думав, що Ширер виявиться таким... Ладно там Італія чи Іспанія, де між лідерами по кілька очок всього, а в Англії ж усе давно ясно!
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