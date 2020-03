Бруну Фернандеш: Гвардиола не заслужил моего уважения во время манчестерского дерби

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметил в интервью Sky Sports после месяца пребывания в новом клубе, что тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не заслуживал его уважения в одном конкретном моменте во время дерби Манчестера (2:0).

Напомним, португальский исполнитель "красных дьяволов" хотел вбросить мяч из-за боковой линии, но менеджер "горожан" откинул снаряд, после чего у них состоялась беседа на повышенных тонах. Бруну и вовсе попросил Пепа жестом замолчать.

????At that moment the words he tells me made me mad and at that moment he did not deserve my respect"



Bruno Fernandes on why he shushed Pep Guardiola in the Manchester derby pic.twitter.com/PfFksZMPqF