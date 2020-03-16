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Бруну Фернандеш: Гвардиола не заслужил моего уважения во время манчестерского дерби

Англия
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Португалец, которого так не хватало "Юнайтед"

Бруну Фернандеш: Гвардиола не заслужил моего уважения во время манчестерского дерби
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметил в интервью Sky Sports после месяца пребывания в новом клубе, что тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не заслуживал его уважения в одном конкретном моменте во время дерби Манчестера (2:0).

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Напомним, португальский исполнитель "красных дьяволов" хотел вбросить мяч из-за боковой линии, но менеджер "горожан" откинул снаряд, после чего у них состоялась беседа на повышенных тонах. Бруну и вовсе попросил Пепа жестом замолчать.

"Я обсуждал этот эпизод с друзьями. Некоторые люди думают, что, мол, Пеп выиграл все, кто вообще такой этот Бруну? Я уважаю Гвардиолу: за то, как он изменил футбол, его трофеи и менталитет. Но в том конкретном случае он не уважал меня, соответственно, не заслужил моего уважения. Опять же, именно в том эпизоде – он разозлил меня. Хорошо, что все в прошлом".

"Я стараюсь улучшить детали в своей игре. Приехал в Манчестер, чтобы помочь команде. Игрокам сейчас непросто – у всех есть видео, благодаря которому соперник анализирует ваши действия. Футбол становится сложнее с каждым днем".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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