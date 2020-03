Бруну Фернандеш – лучший игрок АПЛ в феврале. Португальцы не брали данный приз с 2008 года

Английская Премьер-лига признала полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша лучшим игроком месяца. В 3 поединках февраля 25-летний португалец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Кроме него на награду претендовали защитник "Челси" Маркос Алонсо, нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин, защитник "Вулверхэмптона" Мэтт Доэрти и вратарь "Бернли" Ник Поуп. В январе приз взял форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Congratulations to @B_Fernandes8 on winning the @EASPORTSFIFA Player of the Month for February ???????????? #PLAwards pic.twitter.com/475tuPlc00

Интересно, что Бруну стал первым португальским игроком, который выиграл приз со времен Деку в августе 2008-го. До них четырежды праздновал триумф Криштиану Роналду.

Bruno Fernandes is the third Portuguese player to be named Premier League Player of the Month:



???????? Cristiano Ronaldo x 4

???????? Deco

???????? Bruno Fernandes



Deco also won the award after his first month. pic.twitter.com/EWzuJbJj98