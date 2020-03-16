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Бруну Фернандеш – лучший игрок АПЛ в феврале. Португальцы не брали данный приз с 2008 года

Англия
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Новый мотор "красных дьяволов"

Бруну Фернандеш – лучший игрок АПЛ в феврале. Португальцы не брали данный приз с 2008 года
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Английская Премьер-лига признала полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша лучшим игроком месяца. В 3 поединках февраля 25-летний португалец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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Кроме него на награду претендовали защитник "Челси" Маркос Алонсо, нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин, защитник "Вулверхэмптона" Мэтт Доэрти и вратарь "Бернли" Ник Поуп. В январе приз взял форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Интересно, что Бруну стал первым португальским игроком, который выиграл приз со времен Деку в августе 2008-го. До них четырежды праздновал триумф Криштиану Роналду.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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