У Ливерпуля самый дорогой состав среди топ-лиг

Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый список клубов с самими дорогими составами.

В исследовании были рассмотрены команды из английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. стоит отметить, что у каждого клуба учитывались по 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью.

Обладателем самого дорогого состава стал "Ливерпуль", у которого общая стоимость футболистов составила € 1,4 млрд. В тройку лидеров также вошли "Манчестер Сити" и "Барселона".

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами:

1. "Ливерпуль" (Англия) – € 1,405 млрд

2. "Манчестер Сити" (Англия) – € 1,361 млрд

3. "Барселона" (Испания) – € 1,17 млрд

4. "Реал" (Испания) – € 1,1 млрд

5. "Челси" (Англия) – € 1,008 млрд

6. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 1,007 млрд

7. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 979 млн

8. "Атлетико" (Испания) – € 836 млн

9. "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) – € 787 млн

10. "Ювентус" (Италия) – € 783 млн.