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Игрок Челси нарушил условия карантина. Его ждет штраф
Маунт решил прогуляться по одному из парков Лондона
Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт нарушил условия карантина. В воскресенье он был замечен в одном из парков Лондона, хотя вся команда была отправлена на двухнедельный карантин, сообщает Daily Mirror.
Маунт гулял в парке вместе с футболистом "Вест Хэма" Декланом Райсом.
При этом все игроки "Челси" должны находиться на карантине после того, как у полузащитника лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус. За нарушение карантина Маунту грозит штраф.
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