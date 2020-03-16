Игрок Челси нарушил условия карантина. Его ждет штраф

Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт нарушил условия карантина. В воскресенье он был замечен в одном из парков Лондона, хотя вся команда была отправлена на двухнедельный карантин, сообщает Daily Mirror.

Маунт гулял в парке вместе с футболистом "Вест Хэма" Декланом Райсом.

При этом все игроки "Челси" должны находиться на карантине после того, как у полузащитника лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус. За нарушение карантина Маунту грозит штраф.