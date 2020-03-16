Ливерпуль готовит новый контракт для ключевого полузащитника

В ближайшее время "Ливерпуль" предложит новый контракт для Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Руководство клуба не намерено упускать ключевого полузащитника, контракт с которым истекает летом 2021-го года. В перспективе они хотят продлить это соглашение до 2023-го.

Вейналдум играет за "красных" с лета 2016-го года. Он смог провести 176 матчей за четыре с половиной сезона, став важным игроком в команде Клоппа. Благодаря его дублю в матче с "Барселоной" удалось совершить камбэк и выйти в финал ЛЧ, который был впоследствии выигран.

Ранее сообщалось, что "красные" продлили контракт с другим ключевым исполнителем.