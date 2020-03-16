Вертонген: Семья шокирована после ограбления, но сейчас все в порядке

Вчера появилась новость об ограблении дома Яна Вертонгена, когда тот выступал в матче Лиги Чемпионов. Бельгиец впервые прокомментировал данный инцидент.

"Я в порядке, однако это большой шок для на всех. Семья очень шокирована. Что случилось, то случилось. Мне говорили, что четыре вооруженых пробрались в дом. Пока что аренстованных нет, расследование продолжается", - приводит слова защитника AS.

Напомним, крайне вероятно, чтто следующий сезон Вертонген начнет в новом клубе.