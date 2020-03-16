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Байи: Наличие такого тренера, как Сульшер, дает нам гораздо больше сил
Норвежец заслужил услышать подобные комплименты
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи оцени вклад Оле Гуннара Сульшера в развитие команды.
"Очень важно, когда твою команду тренирует тот, кто когда-то был хорошим игроком. Тогда наставник гораздо лучше понимает ситуацию внутри команды.
Наличие такого тренера, как Сульшер, дает команде гораздо больше сил. Он часто общается с нами и может дать правильный совет. С ним мы чувствуем себя гораздо уверенее", - приводит слова защитника Goal.
Стоит отметить, что сейчас "МЮ" имеет внушительную серию - "дьяволы" не проигрывают на протяжении десяти матчей подряд.