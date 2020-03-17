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Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта хавбека на 1 год

Англия
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Речь о Неманье Матиче

Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта хавбека на 1 год
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" инициировал продление контракта на один год с полузащитником Неманьей Матичем. Об этом сообщает Manchester Evening News и Goal.com.

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31-летний сербский футболист останется на "Олд Траффорд" до лета 2021 года. Источники отмечают, что, таким образом, руководство решило поощрить хорошую форму Матича и преданность игрока на фоне слухов о переезде в мадридский "Атлетико" этой зимой. Диего Симеоне был заинтересован в бойцовских качествах исполнителя.

Неманья Матич сыграл 12 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера в этом сезоне АПЛ. В его активе одна результативная передача.

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В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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