Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта хавбека на 1 год

"Манчестер Юнайтед" инициировал продление контракта на один год с полузащитником Неманьей Матичем. Об этом сообщает Manchester Evening News и Goal.com.

31-летний сербский футболист останется на "Олд Траффорд" до лета 2021 года. Источники отмечают, что, таким образом, руководство решило поощрить хорошую форму Матича и преданность игрока на фоне слухов о переезде в мадридский "Атлетико" этой зимой. Диего Симеоне был заинтересован в бойцовских качествах исполнителя.

Неманья Матич сыграл 12 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера в этом сезоне АПЛ. В его активе одна результативная передача.

OFFICIAL: Manchester United have activated the one-year extension option in Nemanja Matic's contract ???? pic.twitter.com/TgiN9VaXwS