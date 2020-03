Наставник Бернли – лучший тренер АПЛ в феврале

Наставник "Бернли" Шон Дайч признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги по итогам февраля. 48-летний специалист заполучил эту награду во второй раз в карьере, как сообщает пресс-служба первенства.

LATEST: Dyche Is @BarclaysFooty Manager of the Month for @premierleague https://t.co/0tQ9hnkJRO