Наставник Бернли – лучший тренер АПЛ в феврале

Наставник "Бернли" Шон Дайч признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги по итогам февраля. 48-летний специалист заполучил эту награду во второй раз в карьере, как сообщает пресс-служба первенства.

В борьбе за приз Дайч обошел Микеля Артету ("Арсенал"), Оле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед") и Криса Уайлдера ("Шеффилд Юнайтед"). В феврале "Бернли" ни разу не проиграл в АПЛ. Команда Дайча сыграла вничью с "Арсеналом" (0:0), "Ньюкасл Юнайтед" (0:0) и "Тоттенхэмом" (1:1), а также одержала победы над "Саутгемптоном" (2:1) и "Борнмутом" (3:0).

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"Бернли" набрал 39 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Напомним, в марте руководство лиги приостановило сезон из-за пандемии коронавируса.