Манчестер Юнайтед отменил тренировки основной команды из-за коронавируса

"Манчестер Юнайтед" отменил тренировки основной команды в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "красные дьяволы" планировали возобновить тренировки во вторник после двух выходных, однако клуб принял решение отменить занятия на неопределенный срок. Футболисты получили установку поддерживать форму в домашних условиях.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257.