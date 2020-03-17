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Полузащитник Ман Сити назвал лучших действующих игроков - Роналду в список не попал
Португалец начинает терять авторитет
Во время вынужденной паузы из-за коронавируса, футболисты много времени проводят в социальных сетях. К примеру, Илкая Гюндогана попросили назвать трех лучших действующих игроков.
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В список лучших попали Лео Месси, Килиан Мбаппе и Кевин де Брюйне. А вот пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду был проигнорирован.
1.) Messi— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 16, 2020
2.) @DeBruyneKev
3.) @KMbappe https://t.co/HBOlcUKvZm
Ранее Гюндоган рассматривал вариант ухода из "Ман Сити", однако позже продлил контракт.
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 18:35
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+4
-2
MES QUE UN CLUB
17.03.2020 в 18:49
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+4
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 20:06
0
0
Algrab (Костопiль)
17.03.2020 в 19:30
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0
-5
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 20:07
0
0
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