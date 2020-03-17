Полузащитник Ман Сити назвал лучших действующих игроков - Роналду в список не попал

Во время вынужденной паузы из-за коронавируса, футболисты много времени проводят в социальных сетях. К примеру, Илкая Гюндогана попросили назвать трех лучших действующих игроков.

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В список лучших попали Лео Месси, Килиан Мбаппе и Кевин де Брюйне. А вот пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду был проигнорирован.

Ранее Гюндоган рассматривал вариант ухода из "Ман Сити", однако позже продлил контракт.