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Полузащитник Ман Сити назвал лучших действующих игроков - Роналду в список не попал

Англия
(1 голосов)

Португалец начинает терять авторитет

Полузащитник Ман Сити назвал лучших действующих игроков - Роналду в список не попал
UA-Футбол
Новина українською

Во время вынужденной паузы из-за коронавируса, футболисты много времени проводят в социальных сетях. К примеру, Илкая Гюндогана попросили назвать трех лучших действующих игроков.

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В список лучших попали Лео Месси, Килиан Мбаппе и Кевин де Брюйне. А вот пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду был проигнорирован.

Ранее Гюндоган рассматривал вариант ухода из "Ман Сити", однако позже продлил контракт.

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В статье: Лионель Месси Илкай Гюндоган Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Килиан Мбаппе
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 18:35
Такое положение вещей уже очень давно. Футболисты и тренеры, действующие и бывшие, называют Лео Месси лучшим в мире. А девчонки из социальных сетей лучшим называют Криштиано Роналду.
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+4
-2
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MES QUE UN CLUB
17.03.2020 в 18:49
Привет Дариан! Рад тебя видеть. Несколько лет тому назад разговаривал с одним дедушкой латиноамериканцем. Так вот он рассказывал мне, что у них в Колумбии за Реал ( потому что тогда Роналду был именно там) болеют только женщины и его дурноватый зять. )) PS. Позже я узнал, что его таки выставили за дверь.)))
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 20:06
Привет, друг! И я рад снова общаться с тобой. Охотно в это верю! Ведь очевидно, что на португальского футболиста на 70-80% работает пиар.
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Algrab (Костопiль)
17.03.2020 в 19:30
Знову дебільні закиди оленя...Та забаньте вже його назавжди.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 20:07
А что там насчет гостиниц Роналду? Ему и вправду респект и уважуха?
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