Список Артеты: Арсенал летом готов попрощаться с шестью игроками

Этим летом Микель Артета готовится серьезно перетрясти состав "Арсенала". Информацию об этом распространяет The Mirror.

Испанский наставник готов "указать на дверь" шестерим футболистам. Один из них - Пьэр-Эмерик Обамеянг. Габонец не планирует продлевать контракт и может уйти в "Барселону".

Среди остальных игроков называются фамилии Гэндузи, Сократиса, Озила, Мэйтленд-Наилса и Мхитаряна. Последний продолжит карьеру в "Роме", которая готова выкупить его контракт.

Ранее сообщалось, что "канониры" готовы потратиться на полузащитника "Вулверхэмптона".