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Список Артеты: Арсенал летом готов попрощаться с шестью игроками
Лондонская чистка
Этим летом Микель Артета готовится серьезно перетрясти состав "Арсенала". Информацию об этом распространяет The Mirror.
Испанский наставник готов "указать на дверь" шестерим футболистам. Один из них - Пьэр-Эмерик Обамеянг. Габонец не планирует продлевать контракт и может уйти в "Барселону".
Среди остальных игроков называются фамилии Гэндузи, Сократиса, Озила, Мэйтленд-Наилса и Мхитаряна. Последний продолжит карьеру в "Роме", которая готова выкупить его контракт.
Ранее сообщалось, что "канониры" готовы потратиться на полузащитника "Вулверхэмптона".