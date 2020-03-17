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Список Артеты: Арсенал летом готов попрощаться с шестью игроками

Англия
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Лондонская чистка

Список Артеты: Арсенал летом готов попрощаться с шестью игроками
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Этим летом Микель Артета готовится серьезно перетрясти состав "Арсенала". Информацию об этом распространяет The Mirror.

Испанский наставник готов "указать на дверь" шестерим футболистам. Один из них - Пьэр-Эмерик Обамеянг. Габонец не планирует продлевать контракт и может уйти в "Барселону".

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Среди остальных игроков называются фамилии Гэндузи, Сократиса, Озила, Мэйтленд-Наилса и Мхитаряна. Последний продолжит карьеру в "Роме", которая готова выкупить его контракт.

Ранее сообщалось, что "канониры" готовы потратиться на полузащитника "Вулверхэмптона".

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В статье: Генрих Мхитарян Месут Озил Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Сократис Папастатопулос Эйнсли Мэйтленд-Найлс Маттео Гюэндузи
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