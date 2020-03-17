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Ман Сити готов отправить в Интер ненужного защитника, чтобы сбить цену на Шкриньяра

Англия
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Португалец не заиграл в Англии

Ман Сити готов отправить в Интер ненужного защитника, чтобы сбить цену на Шкриньяра
UA-Футбол
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Жоау Канселу близок к возвращению в Италию. Информацию об этом передает Calciomercato.

Португальский фуллбэк так и не смог впечатлить Гвардиолу в своем первом сезоне в "Манчестер Сити". Клуб готов отпустить его и знает, как получить дополнительную выгоду.

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Он может быть использован в сделке по переходу Милана Шкриньяра. "Горожане", чтобы немного сбить цену на защитника, готовы отправить Канселу в "Интер".

Отметим, что португалец уже защищал цвета миланской команды, проведя там один сезон.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Жоау Канселу Милан Шкриньяр
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