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Лучший бомбардир Челси не спешит продлевать контракт с командой
"Синие" рискуют потерять футболиста
По данным одного из британских СМИ, Тэмми Абрахам не спешит продлевать контракт с "Челси".
Как информирует The Athletic, стороны уже несколько месяцев ведут долгие переговоры. Сейчас же молодой англичанин принял решение поставить переговоры на "паузу". Текущая сделка будет действовать до лета 2022-го.
Абрахам - воспитанник команды. Из-за кризиса с игроками нападения, он в этом сезоне стал основным в "Челси" и уже забил 16 голов.
Ранее сообщалось, что "пенсионеры" рассматривают возможность подписания защитника "Борнмута".