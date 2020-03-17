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Лучший бомбардир Челси не спешит продлевать контракт с командой

Англия
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"Синие" рискуют потерять футболиста

Лучший бомбардир Челси не спешит продлевать контракт с командой
UA-Футбол
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По данным одного из британских СМИ, Тэмми Абрахам не спешит продлевать контракт с "Челси".

Как информирует The Athletic, стороны уже несколько месяцев ведут долгие переговоры. Сейчас же молодой англичанин принял решение поставить переговоры на "паузу". Текущая сделка будет действовать до лета 2022-го.

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Абрахам - воспитанник команды. Из-за кризиса с игроками нападения, он в этом сезоне стал основным в "Челси" и уже забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что "пенсионеры" рассматривают возможность подписания защитника "Борнмута".

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В статье: Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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