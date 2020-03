Стрижет газоны и сортирует чайные пакетики: как игрок Ливерпуля борется со скукой во время карантина

Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер нашел, чем развлечь себя на самоизоляции во время пандемии коронавируса. В английском клубе не было обнаружено ни одного случая заболевания, но тренировочную базу закрыли в качестве профилактической меры.

Милнер не скучает на вынужденном отдыхе и с пользой проводит время. Например, 15 марта англичанин занялся сортировкой чайных пакетиков у себя на кухне.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well - rationing the tea bags for the week???????? #crazydays #somuchtogetonwith #notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc

А 17 марта подровнял газон при помощи ножниц и линейки: "Чай в пакетиках отсортирован, у меня есть время заняться газоном... Интересно, могу ли я одолжить знак "Не ходить по газону" у клуба?"

Now the tea bags are sorted I’ve got time to level out this lawn... wonder if I can borrow Anfield’s Keep off the Grass sign ????#onebladeatatime #productiveday#snipsnip ✂️ pic.twitter.com/ap510x6mIf