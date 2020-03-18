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Стрижет газоны и сортирует чайные пакетики: как игрок Ливерпуля борется со скукой во время карантина

Англия
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Джеймс отжигает

Стрижет газоны и сортирует чайные пакетики: как игрок Ливерпуля борется со скукой во время карантина
Новина українською

Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер нашел, чем развлечь себя на самоизоляции во время пандемии коронавируса. В английском клубе не было обнаружено ни одного случая заболевания, но тренировочную базу закрыли в качестве профилактической меры.

Милнер не скучает на вынужденном отдыхе и с пользой проводит время. Например, 15 марта англичанин занялся сортировкой чайных пакетиков у себя на кухне.

А 17 марта подровнял газон при помощи ножниц и линейки: "Чай в пакетиках отсортирован, у меня есть время заняться газоном... Интересно, могу ли я одолжить знак "Не ходить по газону" у клуба?"

Напомним, "Ливерпуль" остановился в 2 победах от титула чемпиона АПЛ.

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль коронавирус #StayAtHome карантин
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