Тоттенхэм с помощью эффектных голов Сона напомнил, сколько по времени надо мыть руки. ВИДЕО

Футбольные клубы и игроки активно включились в борьбу с эпидемией коронавируса. Звезды регулярно напоминают, что нужно оставаться дома на карантине, кто-то помогает финансово. "Тоттенхэм" в своем твиттере отметил, что руки нужно мыть не менее 20 секунд. Свой твит шпоры проиллюстрировали двумя голами форварда Сон Хин Мина, которые кореец забил после сольных проходов.

"Помните, что нужно мыть руки не менее 20 секунд. Ровно столько времени у вас займет просмотр двух прекрасных забегов", говорится в сообщении. Добавим, что Сон свои голы забил в ворота "Бернли" и "Челси".

Remember to wash your hands for at least 20 seconds...



...The same time it takes to watch both of Sonny's wonder runs! #THFC #COYS pic.twitter.com/ojUeXoboH0