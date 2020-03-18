Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане пожертвовал 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Сенегале, об этом информирует британское издание BBC.

По словам агента, футболист "красных" принял это решение достаточно спонтанно: после того, как осознал масштабы распространения COVID-19. Также 27-летний Мане обратился к своим соотечественникам в социальных сетях, призвав их отнестись к ситуации с коронавирусом "максимально серьезно".

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. На данный момент в Сенегале зафиксировано 27 случаев заболевания, сообщается, что 2 человека уже выздоровели.