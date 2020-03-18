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Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале

Англия
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Садио – красавец

Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале
Новина українською

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане пожертвовал 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Сенегале, об этом информирует британское издание BBC.

По словам агента, футболист "красных" принял это решение достаточно спонтанно: после того, как осознал масштабы распространения COVID-19. Также 27-летний Мане обратился к своим соотечественникам в социальных сетях, призвав их отнестись к ситуации с коронавирусом "максимально серьезно".

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Напомним, пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. На данный момент в Сенегале зафиксировано 27 случаев заболевания, сообщается, что 2 человека уже выздоровели.

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В статье: Ливерпуль Садио Мане коронавирус
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Источник:
BBC

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