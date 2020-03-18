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Лэмпард рассказал о состоянии Хадсона-Одои

Англия
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Каллум перенес COVID-19

Лэмпард рассказал о состоянии Хадсона-Одои
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Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии вингера лондонской команды Каллума Хадсона-Одои, который ранее заразился коронавирусом. Цитирует тренера "синих" ESPN.

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"Я рад сообщить, что Каллум добился внушительного прогресса в выздоровлении и практически пришел в норму. Мы все хотели это услышать. Конечно, я осознаю, что не каждый может излечиться от этой болезни, поэтому призываю все спортивное сообщество продолжать действовать ответственно и заботиться о здоровье других людей".

"Мы до сих пор не знаем, когда футбол возобновится, но сейчас об этом не стоит беспокоиться. Да, все скучают по игре".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой коронавирус
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Источник:
ESPN

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