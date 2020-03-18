Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лэмпард рассказал о состоянии Хадсона-Одои
Каллум перенес COVID-19
Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии вингера лондонской команды Каллума Хадсона-Одои, который ранее заразился коронавирусом. Цитирует тренера "синих" ESPN.
"Я рад сообщить, что Каллум добился внушительного прогресса в выздоровлении и практически пришел в норму. Мы все хотели это услышать. Конечно, я осознаю, что не каждый может излечиться от этой болезни, поэтому призываю все спортивное сообщество продолжать действовать ответственно и заботиться о здоровье других людей".
"Мы до сих пор не знаем, когда футбол возобновится, но сейчас об этом не стоит беспокоиться. Да, все скучают по игре".