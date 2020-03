Разные подходы: Ван Дейк обратился к фанатам, а Каррагер опозорился в челлендже с туалетной бумагой

Защитник "красных" Вирджил Ван Дейк решил обратиться к фанатам клуба в период карантина:

I just wanted to send a message to say I hope everyone is doing OK in these difficult times.

We must all look after each other in what is tough circumstances for everyone across the whole world. Please stay safe.

We will be back!

You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/Y4Ahbo9dNM