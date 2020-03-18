Челси может подписать полузащитника Барселоны

Лондонский "Челси" является фаворитом в борьбе за бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, утверждает Sport.es.

Как пишет источник, наиболее вероятным вариантом сделки является аренда с правом последующего выкупа.

В настоящий момент бразилец выступает за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды. Немецкий клуб имеет право выкупить игрока за € 120 млн, но, скорее всего, откажется от варианта с трансфером хавбека.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо принял участие в 22 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт бразильского полузащитника с "Барселоной" действителен до лета 2023 года.