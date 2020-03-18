Ливерпуль назвал игрока месяца - награду получил 21-летний защитник

Болельщики "Ливерпуля" подвели итоги последнего зимнего месяца, выбрав при помощи голосования лучшего игрока.

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Награду получил Трент-Александер Арнольд. 21-летний крайний защитник за это время отдал 2 голевые передачи. Отметим, что англичанин также получил приз футболиста января в АПЛ.

Команда Клоппа крайне не очень удачно провела февраль, проиграв "Уотфорду" в АПЛ и "Атлетико" в Лиге Чемпионов.