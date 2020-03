Ливерпуль назвал игрока месяца - награду получил 21-летний защитник

Болельщики "Ливерпуля" подвели итоги последнего зимнего месяца, выбрав при помощи голосования лучшего игрока.

Награду получил Трент-Александер Арнольд. 21-летний крайний защитник за это время отдал 2 голевые передачи. Отметим, что англичанин также получил приз футболиста января в АПЛ.

TAA @trentaa98 has been named February's @StanChart Player of the Month pic.twitter.com/zWUgc8XVOx