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Ливерпуль назвал игрока месяца - награду получил 21-летний защитник
В феврале "красные" были на спаде
Болельщики "Ливерпуля" подвели итоги последнего зимнего месяца, выбрав при помощи голосования лучшего игрока.
Награду получил Трент-Александер Арнольд. 21-летний крайний защитник за это время отдал 2 голевые передачи. Отметим, что англичанин также получил приз футболиста января в АПЛ.
TAA @trentaa98 has been named February's @StanChart Player of the Month pic.twitter.com/zWUgc8XVOx— Liverpool FC (@LFC) March 18, 2020
Команда Клоппа крайне не очень удачно провела февраль, проиграв "Уотфорду" в АПЛ и "Атлетико" в Лиге Чемпионов.
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