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Лондонский Арсенал вернется к тренировкам на следующей неделе
Достаточно хорошие новости
Один из английских клубов уже на следующей неделе выйдет из изоляции. Об этом передает Sky Sports.
Лондонский "Арсенал" возобновит тренировки уже в следующий четверг. Именно в этот день закончится 14-й день их изоляции из-за пандемии коронавируса.
На прошлой неделе у их главного тренера, Микеля Артеты, был диагностирован коронавирус. Его болезнь проходит безсимптомно, а его состояние оценивается как хорошее.
Напомним, что сейчас чемпионат Англии приостановлен. Есть вероятность, что он будет восстановлен 4-го апреля.