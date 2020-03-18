20 миллионов в год: Ман Сити готовит новый контракт для лидера

Чемпион Англии "Манчестер Сити" сейчас готовит новый контракт для Рахима Стерлинга.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "горожане" приготовили для англичанина соглашение на четыре года. По нему он будет получать порядка 20 миллионов в год. Также предусмотрены бонусы за подписания.

Стерлинг защищает цвета "Манчестер Сити" с лета 2015-го. На его счету 229 проведенных матчей, в которых он сумел совершить 157 результативных действий.

Ранее сообщалось, что состав "горожан" может покинуть алжирский форвард, жаждущий играть в ЛЧ.