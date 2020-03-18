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20 миллионов в год: Ман Сити готовит новый контракт для лидера

Англия
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Достаточно солидное предложение

20 миллионов в год: Ман Сити готовит новый контракт для лидера
UA-Футбол
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Чемпион Англии "Манчестер Сити" сейчас готовит новый контракт для Рахима Стерлинга.

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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "горожане" приготовили для англичанина соглашение на четыре года. По нему он будет получать порядка 20 миллионов в год. Также предусмотрены бонусы за подписания.

Стерлинг защищает цвета "Манчестер Сити" с лета 2015-го. На его счету 229 проведенных матчей, в которых он сумел совершить 157 результативных действий.

Ранее сообщалось, что состав "горожан" может покинуть алжирский форвард, жаждущий играть в ЛЧ.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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