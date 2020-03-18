"Самая тяжелая травма в моей карьере". Сане рассказал о том, как проходила его реабилитация

Игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане, который совсем восстановился после разрыва крестообразных связок, рассказал о том, как проходила его реабилитация.

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"Это была самая страшная травма в моей карьере, мне было нелегко. Особенно это касалось первого дня после операции. Нужно было мотивировать себя каждый день, ведь восстановление после такой травмы - процесс очень долгий.

Вся команда меня поддерживала. Однако больше других я общался с Менди и Гюндоганом. У них был похожие повреждения и их опыт мне очень помог. Я рад, что они были рядом со мной", - цитирует слова футболиста официальный сайт "горожан".

В текущем сезоне Сане провел лишь один матч в августе.