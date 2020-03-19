Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виллиан: Контракт заканчивается, но я доиграю чемпионат, чтобы показать свою преданность Челси
Где-то смеется Поль Погба
Вингер лондонского "Челси" Виллиан отметил, что готов играть за клуб, даже если его контракт истечет раньше, чем будет закончен текущий сезон чемпионата Англии. 31-летний бразильский исполнитель станет свободным агентом по окончанию сезона. Цитирует Виллиана Goal со ссылкой на Esporte Interativo.
"Мой контракт заканчивается в июле. Я без проблем доиграю чемпионат, чтобы показать свою верность и преданность клубу, потому что "Челси" всегда верил в меня и никогда не предавал".
"Понятно, что нигде сейчас нет никакой определенности. Никто не знает, что будет дальше. Тем не менее, без сомнения, я готов выложиться ради клуба, независимо от ситуации с контрактом. Новостей о продлении соглашения пока нет".