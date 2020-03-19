Виллиан: Контракт заканчивается, но я доиграю чемпионат, чтобы показать свою преданность Челси

Вингер лондонского "Челси" Виллиан отметил, что готов играть за клуб, даже если его контракт истечет раньше, чем будет закончен текущий сезон чемпионата Англии. 31-летний бразильский исполнитель станет свободным агентом по окончанию сезона. Цитирует Виллиана Goal со ссылкой на Esporte Interativo.

"Мой контракт заканчивается в июле. Я без проблем доиграю чемпионат, чтобы показать свою верность и преданность клубу, потому что "Челси" всегда верил в меня и никогда не предавал".