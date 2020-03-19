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Вест Хэм ввел бесконтактные тренировки – игроки не смогут посещать душ и столовую на базе

Англия
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Инновации ввиду коронавируса

Вест Хэм ввел бесконтактные тренировки – игроки не смогут посещать душ и столовую на базе
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В среду, 18 марта, игроки "Вест Хэм Юнайтед" вернулись к тренировкам в "Раш Грин" в рамках тщательно разработанной программы.

После решения руководства АПЛ о приостановке чемпионата до 3 апреля, глава медицинской службы "молотобойцев" Ричард Коллиндж оставался в постоянном контакте с футболистами и персоналом для поддержания их физического и психологического состояния.

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Пресс-служба "Вест Хэма" сообщает, что команда Андрея Ярмоленко будет тренироваться "бесконтактно и на открытом воздухе". Отмечается, что все футболисты здоровы, но в целях предосторожности не будут посещать душ и столовую на базе клуба.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) коронавирус
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Источник:
West Ham

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