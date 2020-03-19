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The Athletic: Ливерпуль составил список из трех тренеров, которые могут заменить Клоппа

Англия
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Пока Юрген остается на месте

The Athletic: Ливерпуль составил список из трех тренеров, которые могут заменить Клоппа
Новина українською

Руководство "Ливерпуля" имеет на руках короткий шорт-лист тренеров, которые потенциально могут заменить Юргена Клоппа на тренерском мостике "красных". Сейчас немецкий менеджер не собирается никуда уходить, но боссы уже прорабатывают варианты, чтобы смена эпох прошла максимально безболезненно.

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Как сообщает Brinkwire со ссылкой на The Athletic, сейчас у руководства есть 3 кандидатуры: менеджер "Рейнджерс" и экс-капитан команды Стивен Джеррард, нынешний помощник Клоппа Пеп Линдерс и главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн.

Контракт Юргена с "Ливерпулем" истекает в 2024 году. В прошлом сезоне немец привел "красных" к победе в Лиге чемпионов.

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В статье: Юрген Клопп Стивен Джеррард Ливерпуль Юлиан Нагельсманн Пеп Линдерс
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Источник:
Brinkwire

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