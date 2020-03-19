The Athletic: Ливерпуль составил список из трех тренеров, которые могут заменить Клоппа

Руководство "Ливерпуля" имеет на руках короткий шорт-лист тренеров, которые потенциально могут заменить Юргена Клоппа на тренерском мостике "красных". Сейчас немецкий менеджер не собирается никуда уходить, но боссы уже прорабатывают варианты, чтобы смена эпох прошла максимально безболезненно.

Читайте также Клопп на карантине: зарубился на Энфилде в настольную игру с фаном Эвертона и дал ему интервью

Как сообщает Brinkwire со ссылкой на The Athletic, сейчас у руководства есть 3 кандидатуры: менеджер "Рейнджерс" и экс-капитан команды Стивен Джеррард, нынешний помощник Клоппа Пеп Линдерс и главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн.

Контракт Юргена с "Ливерпулем" истекает в 2024 году. В прошлом сезоне немец привел "красных" к победе в Лиге чемпионов.