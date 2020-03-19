Если сезон не возобновится: Кто победители и кто проигравшие в английской Премьер-лиге?

В Англии все еще всерьез рассматривают вариант того, что сезон 2019/20 не будет доигран. Кто от этого может выиграть, а кто явно проиграет. Конечно, тут речь идет о полном аннулировании результатов всех прошлых матчей.

Авторитетный ресурс SkySports проанализировал выступления команд АПЛ и потенциал, их возможности, если сезон продолжится.

"Арсенал" Лондон

Текущая позиция: 9. Победитель или проигравший?

Проигравший. Если "Арсенал" хочет добиться шанса и получить место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, им необходимо закончить текущую кампанию. Была у "канониров" также возможность попасть в Лигу Европы, поскольку они остаются в Кубке Англии, и их форма очень неплоха, поскольку они выиграли свои последние три игры перед остановкой сезона.

"Астон Вилла" Бирмингем

Текущая позиция: 19. Победитель или проигравший?

Победитель. Если Премьер-лига не решится выгнать три последних команды, как обсуждалось на одном из собраний, то бирмингемцы избежали бы понижения в классе. "Вилла" находится в плохой форме, проиграв свои последние четыре. Они также вернут игроков первой команды Тома Хитона, Джона Макгинна и Уэсли от долговременных травм к началу следующей кампании.

"Бонмут"

Текущая позиция: 18. Победитель или проигравший?

Победитель. В серьезной опасности команда, реально может потерять место в Премьер-лиге, которое они так усердно сохраняли с 2015 года. У них есть только одно очко в последних четырех играх, и в настоящее время они страдают от эпиденмии травм. Дэвид Брукс, Джош Кинг, Чарли Дэниелс, Стив Кук и Саймон Фрэнсис - одни из тех, кто не может сейчас помочь первой команде Эдди Хоу.

"Брайтон энд Хоув Альбион"

Текущая позиция: 15. Победитель или проигравший?

Победитель. Еще одна команда, которая была бы довольно очевидным победителем в результате отмены сезона. "Брайтон" медленно и системно дрейфовал к зоне вылета, не выиграв ни в одном матче в 2020-м году. Команда явно прогрессировала при Грэхеме Поттере, но еще несколько месяцев тренировок под его руководством пошли бы на пользу, и начало в следующем сезоне получилось бы более успешным.

"Бернли"

Текущая позиция: 10. Победитель или проигравший?

Неоднозначно. "Бернли" был на подъеме и не боялся вылететь из элиты, но они отлично показали себя на поле и имели небольшой шанс на Европу в следующем сезоне. Команда Шона Дайча непобедима в семи поединках подряд. Однако то, что в прошлом сезоне они выступали в Европе, очень плохо сказывалось на их форме в Премьер-лиге, поэтому пропустить квалификацию может быть не так уж плохо.

"Челси" Лондон

Текущая позиция: 4. Победитель или проигравший?

Победитель. Фрэнк Лэмпард обнаружил некоторых талантливых игроков из академии клуба, и с некоторыми молодыми игроками был достигнут большой прогресс, который, к сожалению, не очень стабилен. Также все еще есть возможность выиграть Кубок Англии, но в целом "Челси", вероятно, все еще собирается пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Кристал Пэлас" Лондон

Текущая позиция: 11. Победитель или проигравший?

Проигравший. "Кристал Пэлас" только начинал набирать форму, показывая интересную игру. Три победы со счетом 1:0, "орлы" оттолкнулись от зоны вылета и даже могли побороться за место в еврокубках.

"Эвертон" Ливерпуль

Текущая позиция: 12. Победитель или проигравший?

Проигравший. Под руководством Карло Анчелотти "Эвертон" стал показывать невероятно уверенный футбол, и, кажется, стыдно останавливать такой прогресс. Доминик Калверт-Льюин, в частности, был в лучшей форме своей жизни, получая вызовы в сборную Англии. С учетом вышесказанного, "ириски" имели результаты против "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". Хотя и рисковали опуститься в зону вылета. Итальянский менеджер сделает все возможное, чтобы сохранить уровень команды на тренировках, в то время как Премьер-лига будет решать судьбу сезона.

"Лестер Сити"

Текущая позиция: 3. Победитель или проигравший?

Проигравший. "Лестер" находится на пути к самому высокому результату в Премьер-лиге с момента ошеломительной победы в сезоне 2015/16. Они готовились к возвращению в Лигу чемпионов с финишем в топ-4 в турнирной таблице. А также, после их полуфинального неожиданного поражения в Кубке Карабао "лисы" имеют надежду на четвертьфинал Кубка Англии против "Челси".

"Ливерпуль"

Текущая позиция: 1. Победитель или проигравший?

Проигравший. Очевидно! Самым большим проигравшим стал бы "Ливерпуль". Команда Клоппа всего в двух победах от своего первого чемпионского звания за 30 лет с отрывом в 25 очков от ближайшего преследователя. Да, сейчас небольшой спад формы у "красных", включая вылет из Кубка Англии и Лиги чемпионов, а также их первое поражение в Премьер-лиге в 44 играх, они наверняка хотят завершить сезон как можно скорее, а не начинать все сначала.

"Манчестер Сити"

Текущая позиция: 2. Победитель или проигравший?

Проигравший. Математически "Манчестер Сити" все еще может догнать "Ливерпуль" в Премьер-лиге, пусть и с некоторыми невероятными поворотами судьбы. Они уже выиграли Кубок Карабао в этом сезоне и все еще борются за вторую победу в Кубке Англии. В то время как у "Сити" есть потенциальный запрет на Лигу чемпионов (пока подана аппеляция), нависающий над их головами, у них есть шанс впервые выиграть Лигу чемпионов - давнюю цель для клуба. Они находятся на полпути у этой цели, особенно после победы в гостях над "Реал" Мадрид (2:1).

"Манчестер Юнайтед"

Текущая позиция: 5. Победитель или проигравший?

Проигравший. "Манчестер Юнайтед" идет на поправку и за долгое время может показать очень неплохие итоговые результаты. Они непобедимы в 11 играх во всех соревнованиях, пропустив всего два гола, в том числе две победы над "Манчестер Сити" за этот период. Они показывают качественный футбол в последних 16 матчах в Лиге Европы, последний успех - 5:0 победа над ЛАСКом. "МЮ" собирается встретиться с "Норвичем" в Кубке Англии. Отмена сезона стала бы ударом по прогрессу, достигнутому "Юнайтед", особенно с надеждой на финиш в четверке лучших.

"Ньюкасл Юнайтед"

Текущая позиция: 13. Победитель или проигравший?

Проигравший. "Ньюкасл" на восемь очков оторвался от зоны вылета, но из-за Кубка Англии они окажутся в проигрышной позиции, если аннулируют сезон. Они вышли в четвертьфинал турнира, хотя и сыграли вничью с действующими чемпионами "Манчестер Сити". Самый оптимистичный результат с сезона 2005/06 года, а сейчас у них есть реальный шанс добиться хоть чего-то.

"Норвич Сити"

Текущая позиция: 20. Победитель или проигравший?

Победитель. Довольно очевидно! Норвич – в нижней части таблицы лиги и шесть очков от спасительного 17-го места. Сохранение статуса команды Премьер-лиги может "канарейкам" позволить удержать таких ключевых игроков, как Тодд Кэнтвелл, Теему Пукки, Эми Буэндиа и Макс Ааронс.

"Шеффилд Юнайтед"

Текущая позиция: 7. Победитель или проигравший?

Проигравший. Какой позор, если бы сенсационное возвращение "Шеффилда Юнайтед" в Премьер-лигу было аннулировано. Крис Уайлдер и его команда удивили многих своей командной работой и инновационной тактикой, и у них есть реальный шанс занять европейское место в следующем сезоне. У них была решающая игра - против "Астон Виллы", борющейся против падения, - где победа могла бы привести их к месту в Лиге чемпионов ("Манчестер Сити" пока под запретом на матчи в еврокубках). И есть еще Кубок Англии, где "клинки" должны встретиться с "Арсеналом" в четвертьфинале. Они уже победили "канониров" дома в Премьер-лиге в этом сезоне.

"Саутгемптон"

Текущая позиция: 14. Победитель или проигравший?

Неоднозначно. Опасения, что команда может вылететь из АПЛ, слабы для Саутгемптона - в настоящее время они находятся на довольно комфортном расстоянии (семь пунктов). Но они пережили период возрождения при Ральфе Хассенхуттле, и этот сильный импульс теперь может быть прерван.

"Тоттенхэм" Лондон

Текущая позиция: 8. Победитель или проигравший?

Победитель. "Тоттенхэм" сможет обнулиться и полностью списать провальную команию, в которой они были выбиты из всех кубковых соревнований. Плюс потери Гарри Кейна и Сон Мин из-за длительных травм, то есть команда уйдет из первой четверки. Если бы сезон был отменен, "шпоры" сохранили бы свое место в Лиге чемпионов. Команда Моуриньо стала бы одной из главных победителей такого решения чиновников!

"Уотфорд"

Текущая позиция: 17. Победитель или проигравший?

Победитель. Уотфорд может и находится за пределами зоны вылета, но Найджел Пирсон и Ко были бы рады, если бы им не пришлось выживать в последних играх чемпионата. Это также дало бы время одному из их ключевых людей, Жерару Деулофу, вернуться после травмы.

"Вест Хэм Юнайтед" Лондон

Текущая позиция: 16. Победитель или проигравший?

Победитель. Заместитель председателя клуба Каррен Брэди заявила о своей позиции относительно того, что должно или не должно произойти, и нет никаких сомнений в том, что "Вест Хэм" получит огромную выгоду от конца этого провального сезона. Главное – сохраниться в АПЛ. В последние годы они вложили огромные средства в свою команду и должны заполнить стадион на 60 000 мест, что требует присутствия в Премьер-лиге.

"Вулверхэмптон Уондерерс"

Текущая позиция: 6. Победитель или проигравший?

Проигравший. До сих пор это была еще одна превосходная кампания для "волков". Они дошли до 1/8 финала в Лиге Европы и имеют реальную надежду на выход в четвертьфинал, а также не слишком далеко от первой четверки в Премьер-лиге.