В возрасте 35 лет умер экс-футболист Астон Виллы и Кардифа

Экс-игрок "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет.

Перед смертью больше недели он провел в больнице.

Напомним, что в одном из пабов Кардифа он получил травму головы после падения.

Уиттингем провел 459 матчей за "Кардифф", забив 98 голов. Также он выступал за молодежную сборную Англии.