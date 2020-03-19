Англия
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В возрасте 35 лет умер экс-футболист Астон Виллы и Кардифа
Он упал в пабе
Экс-игрок "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет.
Перед смертью больше недели он провел в больнице.
Напомним, что в одном из пабов Кардифа он получил травму головы после падения.
Уиттингем провел 459 матчей за "Кардифф", забив 98 голов. Также он выступал за молодежную сборную Англии.
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