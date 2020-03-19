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В возрасте 35 лет умер экс-футболист Астон Виллы и Кардифа

Англия
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Он упал в пабе

В возрасте 35 лет умер экс-футболист Астон Виллы и Кардифа
Новина українською

Экс-игрок "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет.

Перед смертью больше недели он провел в больнице.

Напомним, что в одном из пабов Кардифа он получил травму головы после падения.

Уиттингем провел 459 матчей за "Кардифф", забив 98 голов. Также он выступал за молодежную сборную Англии.

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В статье: Питер Уиттингем
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