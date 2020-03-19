Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клаудио Маркизио: Я говорил Погба, что ему не стоит переезжать в Англию
Экс-игрок туринцев рассказал о трансфере француза
Экс-полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио хочет, чтобы хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в туринский клуб.
"Я сказал ему, что не нужно переезжать в Манчестер и что, если он действительно хочет сменить клуб, ему лучше выбрать Испанию. Его возвращение было бы чрезвычайно позитивным.
Поль возродится в среде, которую он любит больше всего. Он много дал бы "Ювентусу", им нужен кто-то вроде него в центре поля. Он отличный профессионал, — цитирует Маркизио Tuttosport.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...