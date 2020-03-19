Клаудио Маркизио: Я говорил Погба, что ему не стоит переезжать в Англию

Экс-полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио хочет, чтобы хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в туринский клуб.

"Я сказал ему, что не нужно переезжать в Манчестер и что, если он действительно хочет сменить клуб, ему лучше выбрать Испанию. Его возвращение было бы чрезвычайно позитивным.

Поль возродится в среде, которую он любит больше всего. Он много дал бы "Ювентусу", им нужен кто-то вроде него в центре поля. Он отличный профессионал, — цитирует Маркизио Tuttosport.