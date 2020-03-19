Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Всегда думаю о своих футболистах, даже когда сплю
Настоящий тренер так и должен делать
Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что проявляет постоянный интерес к своим игрокам. Это касается даже времени, когда он спит.
"Весь день, возможно даже когда я сплю, я думаю о своих игроках. Дело в том, что сейчас очень много информации меня окружает. Моя главная задача состоит в том, чтобы футболисты были в своей лучшей форме.
Мне нужно знать хорошо их, они должны чувствовать, что они могут со мной поговорить. Мы всегда беседуем на следующий день после игры, не важно - выиграли мы 4:0 или проиграли 0:4. Разговор всегда будет примерно одинаковым", - цитирует тренера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что у "Ливерпуля" есть несколько возможных вариантов на замену Юргену.