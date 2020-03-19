Джо Коул: Тоттенхэм правильно сделал, что сменил Почеттино на Моуриньо

Экс-игрок "Челси" и "Ливерпуля" Джо Коул уверен, что руководство "Тоттенхэма" оправдано уволило Маурсио Почеттино, пригласив на его место Жозе Моуриньо.

"Сейчас Жозе попал в сложную ситуацию. Многие в СМИ жаждут его провала, чтобы его покритиковать. Это часто случается с людьми, которые так же успешны как и он.

Я считаю, что "Тоттенхэм" сможет повторить успехи последних сезонов с ним. Клуб нуждался в переменах, а потому смена Почеттино на Моуриньо была правильна", - приводит слова Коула Sky Sports.

На данный момент "шпоры" занимают восьмое место, продолжая борьбу за Лигу Чемпионов.