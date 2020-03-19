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СМИ: Давид Луиз продлит контракт с Арсеналом
Заслужил ли он своей игрой?
По информации Evening Standard, в ближайшее время Давид Луиз подпишет новый контракт с "Арсеналом".
Бразилец прошлым летом подписал соглашение с "канонирами", покинув "Челси". Новый контракт будет расчитан до 2021 года. В этом сезоне Луиз провел 30 матчей.
Ранее стало известно, какие шесть футболистов могут покинуть "Арсенал" летом.
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