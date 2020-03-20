МЮ заплатит сотрудникам Олд Траффорд миллион фунтов, даже если АПЛ не доиграют

"Манчестер Юнайтед" защитит работников "Олд Траффорд" от финансовых потерь в связи с приостановкой сезона в АПЛ до 30 апреля из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Руководство клуба продолжит платить зарплату сотрудникам стадиона, даже если сезон не будет возобновлен, как сообщает официальный сайт клуба. Речь идет о тех работниках, которые задействованы в обслуживании арены и проведении домашних матчей.

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В свою очередь BBC отмечает, что за 4 домашних матча АПЛ, которые осталось сыграть, свыше 3000 работников "Олд Траффорд" должны получить зарплату в размере около миллиона фунтов стерлингов. Добавим, что "Ливерпуль" также сохранит выплаты сотрудникам "Энфилда".