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Под звуки гимна: Терри принял участие в челлендже с туалетной бумагой и попал рулоном в Кубок ЛЧ
Многострадальный "ушастый" для Джона
Экс-защитник "Челси", а ныне тренер "Астон Виллы" Джон Терри принял участие в популярном челлендже "Оставайся дома". Англичанин опубликовал видео, на котором под гимн Лиги чемпионов попадает рулоном туалетной бумаги в трофей главного клубного европейского турнира: "Хотел надеть форму, но не смог найти щитки".
'I was going to put my kit on but I couldn’t find my shin pads ⚽️????'— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 19, 2020
???? John Terry pic.twitter.com/1ritX3KHKP
Данный челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Суть заключается в чеканке рулоном туалетной бумаги.
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, футболисты киевского "Динамо" и даже президент киевлян Игорь Суркис приняли участие в челлендже.