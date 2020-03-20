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Под звуки гимна: Терри принял участие в челлендже с туалетной бумагой и попал рулоном в Кубок ЛЧ

Англия
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Многострадальный "ушастый" для Джона

Под звуки гимна: Терри принял участие в челлендже с туалетной бумагой и попал рулоном в Кубок ЛЧ
Новина українською

Экс-защитник "Челси", а ныне тренер "Астон Виллы" Джон Терри принял участие в популярном челлендже "Оставайся дома". Англичанин опубликовал видео, на котором под гимн Лиги чемпионов попадает рулоном туалетной бумаги в трофей главного клубного европейского турнира: "Хотел надеть форму, но не смог найти щитки".

Данный челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Суть заключается в чеканке рулоном туалетной бумаги.

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, футболисты киевского "Динамо" и даже президент киевлян Игорь Суркис приняли участие в челлендже.

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В статье: Джон Терри коронавирус #StayAtHome карантин
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