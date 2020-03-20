Кантона может стать послом МЮ

Бывший нападающий сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона может вернуться в клуб и получить должность в его структуре. Об этом пишет Mirror.

По информации источника, 53-летний француз может стать послом клуба, как Брайан Робсон и Денис Ирвин. На данный момент "красных дьяволов" возглавляет норвежец Уле-Гуннар Сульшер, который также ранее выступал за "Юнайтед".

Кантона выступал в составе "Манчестер Юнайтед" пять лет, с 1992 по 1997 год. За это время он четыре раза становился чемпионом Англии и дважды обладателем Кубка Англии. Француз провёл за клуб 179 матчей, забил 81 мяч и отдал 61 результативную передачу.