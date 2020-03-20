Тоттенхэм заинтересован в трансфере полузащитника Валенсии

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уже сейчас начинает строить планы на трансферную кампанию.

Как сообщает Don Balon, одним из приоритетных вариантов для "шпор" считается Жоффре Кондогбиа. На его подписание может быть выделено порядка 35 миллионов.

Текущий сезон 27-летний игрок проводит на хорошем уровне, проведя практически все матчи за команду. Всего он выходил на поле 23 раза и забил пять голов.

Ранее "Тоттенхэму" приписывали интерес к защитнику "Реала".