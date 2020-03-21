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Виллиан попросил Челси отпустить его в Бразилию

Англия
(1 голосов)

Вингер не успел отправиться на родину

Виллиан попросил Челси отпустить его в Бразилию
Новина українською

Вингер "Челси" Виллиан попросил разрешения у своего клуба уехать в Бразилию в разгар пандемии коронавируса.

"В данный момент я здесь один. Моя жена и дочери находятся в Бразилии. Так было запланировано еще до всех этих событий. Они отправились первыми, а я должен был приехать к ним во время международного перерыва. Теперь я пытаюсь выяснить, отпустит ли меня клуб.

Мы в процессе принятия решения. Лига должна была вот-вот возобновиться, но теперь матчи отложили до 30 апреля. Учитывая это, я пытаюсь добиться разрешения от своего клуба уехать.

Я объяснил им ситуацию и пытаюсь получить разрешение. Я слышал, некоторые игроки из других клубов уехали в Бразилию, чтобы, возможно, быть ближе к семье в такой момент", — цитирует Виллиана Globo SporTV.

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В статье: Виллиан Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
21.03.2020 в 09:52
Даже не плакал ?))
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