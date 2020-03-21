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Джон Терри: Санчо бы отлично дополнил Челси

Англия
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Экс-капитан "пенсионеров" зазывает вингера на "Стэмфорд Бридж"

Джон Терри: Санчо бы отлично дополнил Челси
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Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что "синим" нужно приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Уехав в Дортмунд в 2017 году, Санчо забил 31 гол и отдал 36 результативных передач в 90 матчах. Джейдон превратился из юниора "Манчестер Сити" в одного из ярчайших молодых игроков Европы.

По мнению Терри, 19-летний англичанин отлично бы дополнил группу воспитанников "Челси" вроде Тэмми Абрахэма и Мейсона Маунта.

"Думаю, Санчо — один из лучших молодых игроков в мире в данный момент, поэтому он бы стал отличным дополнением к составу "Челси".

Он бы сделал нас лучше, но Билли Гилмор, Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт, Рис Джеймс хороши сами по себе, не так ли? В этом сезоне так много позитивных вещей", — цитирует Терри Goal.

Ранее Джейдон Санчо говорил о том, что является болельщиком "Челси". Кроме того, в клубе выступает его близкий друг Каллум Хадсон-Одои.

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В статье: Джон Терри Челси (Лондон) Джейдон Санчо
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