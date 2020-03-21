Легенда Ливерпуля: Ждали титул 30 лет, подождём ещё немного

Легенда "Ливерпуля" Рой Эванс призвал фанатов "Ливерпуля" запастись терпением в ожидании титула Премьер-Лиги.

Сейчас "Ливерпуль" находится всего в двух победах от титула, но никто не знает, когда сезон будет возобновлен, если будет возобновлен вообще. Тем не менее, Эванс не видит проблемы с тем, чтобы подождать еще.

"Мы говорим о жизнях людей, и это самое важное. Они поступили правильно, остановив сезон, и его нельзя возобновить, пока это не будет безопасно. В конце концов это только футбол.

Но я надеюсь, мы каким-нибудь образом все же получим титул. Надеюсь, мы сыграем оставшиеся матчи. После 30 лет ожидания мы можем подождать еще несколько месяцев, если нужно.

Если бы в 1990 году кто-нибудь сказал мне, что мы не выиграем лигу в течение трех следующих десятилетий, я бы ответил: "Хорошо, дружище. Увидимся в следующем сезоне". Я бы ни за что не поверил, что мы так долго будем оставаться без титула", — цитирует Эванса Daily Mail.