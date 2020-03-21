Защитник Арсенала Тирни: Я трижды вывихнул плечо за 10 минут матча с Вест Хэмом

Защитник "Арсенала" Киран Тирни рассказал, как он трижды вывихнул плечо в течение 10 минут матча против "Вест Хэма" в декабре.

"В психологическом плане это было, наверное, самое тяжелое время в моей жизни. Я думал про себя: "Теперь мне потребуется операция". Я знал, что это плохо.

Я вывихнул плечо три раза за 10 минут — никому не пожелаю это испытать. Я был подавлен и думал, что снова отправлюсь в лазарет на несколько месяцев.

Это опустошение сразу накатило на меня, и я думаю, вы могли это видеть по моему лицу", — цитирует Тирни Daily Mirror.