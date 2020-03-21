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Защитник Арсенала Тирни: Я трижды вывихнул плечо за 10 минут матча с Вест Хэмом
Матч с "Вест Хэмом" в декабре выдался особенно сложным для шотландца
Защитник "Арсенала" Киран Тирни рассказал, как он трижды вывихнул плечо в течение 10 минут матча против "Вест Хэма" в декабре.
"В психологическом плане это было, наверное, самое тяжелое время в моей жизни. Я думал про себя: "Теперь мне потребуется операция". Я знал, что это плохо.
Я вывихнул плечо три раза за 10 минут — никому не пожелаю это испытать. Я был подавлен и думал, что снова отправлюсь в лазарет на несколько месяцев.
Это опустошение сразу накатило на меня, и я думаю, вы могли это видеть по моему лицу", — цитирует Тирни Daily Mirror.