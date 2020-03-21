  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Маркизио: Говорил Погба, что переход в МЮ – ошибка
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркизио: Говорил Погба, что переход в МЮ – ошибка

Англия
(1 голосов)

Бывший партнёр надеется на возвращение Поля в Турин

Маркизио: Говорил Погба, что переход в МЮ – ошибка
Новина українською

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио поделился мнением о возможном возвращении в клуб хавбека Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

"Я говорил ему, что он ошибся, решив перейти в "Манчестер Юнайтед". И что если он действительно хочет перемен, то лучше выбрать Испанию.

Его возвращение в "Ювентус" стало бы очень хорошей новостью, Поль бы переродился в любимой обстановке, в которой с него будут сдувать пылинки.

Он многое даст "Ювентусу", клубу нужен такой игрок в центр поля. Погба – большой профессионал", – сказал Маркизио в интервью Tuttosport.

Напомним, Поль Погба перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2016-м году за 105 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Клаудио Маркизио Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
21.03.2020 в 15:07
да скорей бы уже избавиться от этого клоуна
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...