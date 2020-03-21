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Маркизио: Говорил Погба, что переход в МЮ – ошибка
Бывший партнёр надеется на возвращение Поля в Турин
Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио поделился мнением о возможном возвращении в клуб хавбека Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
"Я говорил ему, что он ошибся, решив перейти в "Манчестер Юнайтед". И что если он действительно хочет перемен, то лучше выбрать Испанию.
Его возвращение в "Ювентус" стало бы очень хорошей новостью, Поль бы переродился в любимой обстановке, в которой с него будут сдувать пылинки.
Он многое даст "Ювентусу", клубу нужен такой игрок в центр поля. Погба – большой профессионал", – сказал Маркизио в интервью Tuttosport.
Напомним, Поль Погба перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2016-м году за 105 миллионов евро.