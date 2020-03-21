Ляпорт: Я очень счастлив в Манчестер Сити

Защитник Эмерик Ляпорт заявил, что счастлив в "Манчестер Сити", независимо от попадания своего клуба в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции "Сити" в Спортивном арбитражном суде по поводу отстранения от еврокубков на два года было отложено на неопределенное время.

Даже если CAS займет сторону "горожан", нет никаких гарантий, что вердикт будет вынесен в срок до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. Однако это не отменяет того, что Ляпорт счастлив и дальше представлять клуб с "Этихад".