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Алиссон: Я продолжаю курс восстановления от травмы на клубной базе

Англия
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Бразилец рассказал как проводит время в условиях карантина

Алиссон: Я продолжаю курс восстановления от травмы на клубной базе
Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер рассказал, как он проводит время во время карантина.

"Клуб нас проинструктировал, чтобы мы оставались дома. Моя ситуация немного иная, потому что я травмирован. Травма не была серьезной, но при любом повреждении необходим уход, поэтому я продолжаю курс лечения на клубной базе.

Я не контактировал с одноклубниками, все они находятся у себя дома. Общаюсь только с физиотерапевтом и тренером вратарей, мы проводили определенную восстановительную работу.

Мы также придерживаемся всех рекомендаций, в том числе касающихся мытья рук, запрета трогать лицо, рот, нос, глаза. Мы стараемся общаться, сохраняя дистанцию. Помимо них, я ни с кем не контактирую.

Восстановительный процесс у меня вполне стандартный. Я приезжаю на базу, провожу занятие, еду домой и нахожусь там в период карантина", – рассказал Алиссон.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер коронавирус
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Источник:
Liverpoool Echo
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